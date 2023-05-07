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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» - «Монца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

07 Мая 2023 • 15:30 Комментировать
Торино
0:0
Монца
1 2.20 X 2.85 2 4.00
1-й тайм

В рамках 34-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Монцу».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Торино - Монца

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Протокол игры  
Торино0:0Монца
Милинкович-Савич ВаняДжиджи КоффиБуонджорно АлессандроРодригес РикардоЛазаро ВалентиноВойвода МергимРиччи СамуэлеИлич ИванМиранчук АлексейВлашич НиколаСанабрия Антонио
Запасные: Гинейтис ГвидасВиейра РонниСек ДембаБайейе БрайанГравильон ЭндрюДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроФиоренца МаттеоАдопо НдариКарамо ЯннЛинетти КарольAnge N'Guessan
Ди Грегорио МикелеИццо АрмандоМари Пабло 6' (Марлон ( 6') Кальдирола ЛукаБиринделли СамуэлеАугусто КарлосМачин ХосеПессина МаттеоЧиурриа ПатрикВалоти МатиаМота Дани
Запасные: Сенси СтефаноПетанья АндреаГюткьяр КристианСоррентино АлессандроБарберис АндреаКарбони ФранкоРаноккья ФилиппоВиньято СамуэлеАнтов ВалентинРовелла НиколоКраньо АлессиоКапрари ДжанлукаД'Аллесандро МаркоДонати Джулио
07 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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ТОРИНО МОНЦА
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