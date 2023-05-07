«Торино» - «Монца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 34-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Монцу».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Торино - Монца
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Протокол игры
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Лазаро Валентино•Войвода Мергим•Риччи Самуэле•Илич Иван•Миранчук Алексей•Влашич Никола•Санабрия Антонио
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо•Мари Пабло6' (Марлон (6') •Кальдирола Лука•Биринделли Самуэле•Аугусто Карлос•Мачин Хосе•Пессина Маттео•Чиурриа Патрик•Валоти Матиа•Мота Дани
07 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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