Лукаку: «Я знаю, что должен сделать»

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку не сумел забить в игре «Интера» против «Ромы», но миланцы выиграли и так, проведя по мячу в каждом из таймов. Лукаку рад победе, но мыслями он уже в матче с «Миланом» - и для «Интера», и для «Милана» первый полуфинальный матч Лиги чемпионов станет самым важным в текущем сезоне.

- Я очень доволен игрой команды, мы выступили на очень высоком уровне. Сейчас надо хорошо отдохнуть, восстановиться и готовиться к полуфиналу. Я сделаю все, что будет в моих силах, для «Интера». Я знаю, что мне делать, - цитирует слова бельгийского нападающего fcinter1908.it.