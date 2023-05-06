Пиоли прокомментировал победу над «Лацио»

В тридцать четвертом туре итальянского чемпионата «Милан» усилиями Беннасера и Тео Эрнандеса забил два безответных мяча еще в первом тайме в ворота римского «Лацио», одержав уверенную победу. Ее прокомментировал наставник «Милана» Стефано Пиоли, который доволен игрой.

- Мы сыграли хорошо, контролировали матч. Могли сыграть напористее во второй половине игры. Важная победа, нам надо подниматься, пятое место в турнирной таблице нас не устраивает. Сейчас время думать о Лиге чемпионов, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Матч против «Интера» состоится в среду, десятого мая.