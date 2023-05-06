​Пиоли: «Надеюсь, что с Леау ничего страшного»

Итальянский «Милан» обыграл в очередном туре Серии А римский «»Лацио», забив том два мяча еще в первом тайме, однако большой проблемой стала травма Рафэля Леау - его заменили уже на 11-й минуте игры, а ведь буквально через считанные дни «Милану» предстоит сражение с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов. Наставник «Милана» Стефано Пиоли надеется, что Леау не пострадал сильно:

- Я говорил с ним, не увидел особого беспокойства в нем. Не думаю, что у него тяжелое повреждение. Мышечные травмы лучше всего оценивать на следующий день. Леау очень важен, но еще важнее командная игра, - цитирует Пиоли pianetamilan.it.