Удар по «Милану»: Леау травмировался перед полуфиналом Лиги чемпионов

В субботу в календарном матче итальянской Серии А играют «Милан» и «Лацио». Уже в начале встречи травму получил нападающий «россонери» Рафаэл Леау. Судя по всему, португалец получил мышечное повреждение.

На 11-й минуте игры вместо Рафаэла Леау на замену вышел Алексис Салемакерс.

Травма Леау является серьёзным ударом для «Милана». Уже на следующей неделе команда Стефано Пиоли проведёт первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Интера».

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Милан» - «Лацио» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.