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Чемпионат Италии. Серия А

Данни: «Хвича внёс огромный вклад в чемпионство «Наполи»

06 Мая 2023 • 15:50 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
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07.05 19:00

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни высказался об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Напомним, неаполитанский клуб досрочно стал победителем текущего розыгрыша чемпионата Италии, добившись этого успеха впервые за последние 33 года.

По мнению португальца, грузинский футболист провёл великолепный сезон и внёс огромный вклад в триумф своей команды.

«Безусловно, Хвича Кварацхелия внёс огромный вклад в чемпионство «Наполи» своими голами и передачами. Хвича — очень талантливый футболист», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл за «Наполи» 38 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Мигель Данни Наполи Хвича Кварацхелия
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