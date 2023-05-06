Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

06 Мая 2023 • 15:48 Комментировать
Милан
2:0
Лацио
1 1.03 X 20.00 2 100.00
2-й тайм

В рамках 34-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Лацио».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Милан - Лацио

Доступ после регистрации

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Милан2:0Лацио
(1:0) Беннасер Исмаэль17' 
(2:0) Эрнандес Тео29' 
Меньян МайкКалабрия Давиде  42' 46' (Тиав Малик ( 46') Кьяер Симон 46' (Калюлю Пьер ( 46') Томори ФикайоЭрнандес ТеоТонали СандроКрунич РадеМессиас ЖуниорБеннасер ИсмаэльЛеау Рафаэл 11' (Салемакерс Алексис ( 11') Жиру Оливье
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеВранкс АстерПобега ТоммазоДиас БраимАдли ЯсинРебич АнтеТатарушану ЧиприанДе Кетеларе ШарльОриги ДивокМиранте Антонио
Проведель ИванМарушич Адам  25' 56' (Педро Родригес ( 56') Казале Николо  61'Романьоли Алессио  20'Хюсай Эльсейд 68' (Пеллегрини Лука ( 68') Милинкович-Савич Сергей 68' (Башич Тома ( 68') Антонио МаркосАльберто ЛуисАндерсон ФелипеИммобиле ЧироДзакканьи Маттиа 56' (Лаццари Мануэль ( 56')
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБертини МаркоКанчельери МаттеоРаду СтефанПатрикФарес МохамедХила МариоРомеро Лука
06 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ЛАЦИО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
76 мин
Милан Милан
Лацио Лацио
2
0
2.00 3.35 4.10
Видео
06.05.23 в 19:00
Рома Рома
Интер Милан Интер Милан
2.90 3.15 2.65
Видео
06.05.23 в 21:45
Кремонезе Кремонезе
Специя Специя
2.25 3.35 3.35
Видео
07.05.23 в 13:30
Аталанта Аталанта
Ювентус Ювентус
2.42 3.20 3.15
Видео
07.05.23 в 16:00
Торино Торино
Монца Монца
2.03 3.15 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
17:19 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» уверены, что в ближайшее время подпишут Онана
16:23 · Италия. Серия А
Удар по «Милану»: Леау травмировался перед полуфиналом Лиги чемпионов
15:50 · Италия. Серия А
Данни: «Хвича внёс огромный вклад в чемпионство «Наполи»
15:48 · Италия. Серия А
«Милан» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
13:56 · Италия. Серия А
«Монца» проявляет интерес к де Кетеларе
11:47 · Италия. Серия А
Новая форма «Ювентуса» с эффектом меха 3
10:19 · Италия. Серия А
Лепёхин: «Поздравлять Спаллетти с чемпионством? Не следил за его «Наполи»
10:11 · Италия. Серия А
Пиоли поделился ожиданиями от матча «Милан» - «Лацио»
08:28 · Италия. Серия А
Мостовой дал прогноз на матч «Рома» - «Интер»
08:22 · Италия. Серия А
Салуквадзе: «Хвича играет, как Марадона и Месси»
08:04 · Италия. Серия А
Лосано назвал скудетто «Наполи» лучшим моментом в карьере
07:11 · Англия. Премьер-лига
«Милан» готовит предложение по игроку «Челси»
06:41 · Англия. Чемпионшип
«Милан» нашёл усиление в Англии
03:42 · Англия. Премьер-лига
Жиру предлагает «Милану» приобрести Пулишича
00:00 · Италия. Серия А
Контракт Леау может быть продлён ещё до матча с «Интером»
Все новости
Рекомендуем