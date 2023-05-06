«Милан» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В рамках 34-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Лацио».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Милан - Лацио
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Протокол игры
|(1:0) Беннасер Исмаэль17'
|(2:0) Эрнандес Тео29'
Меньян Майк•Калабрия Давиде 42'46' (Тиав Малик (46') •Кьяер Симон46' (Калюлю Пьер (46') •Томори Фикайо•Эрнандес Тео•Тонали Сандро•Крунич Раде•Мессиас Жуниор•Беннасер Исмаэль•Леау Рафаэл11' (Салемакерс Алексис (11') •Жиру Оливье
Проведель Иван•Марушич Адам 25'56' (Педро Родригес (56') •Казале Николо• 61'Романьоли Алессио• 20'Хюсай Эльсейд68' (Пеллегрини Лука (68') •Милинкович-Савич Сергей68' (Башич Тома (68') •Антонио Маркос•Альберто Луис•Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа56' (Лаццари Мануэль (56')
06 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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