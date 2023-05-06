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Чемпионат Италии. Серия А

Липпи: «Думаю, Хвича – главное открытие этого сезона в Серии А» эксклюзив

06 Мая 2023 • 14:29 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
1 1.85 X 3.75 2 4.20
07.05 19:00

Бывший тренер сборной Италии Марчелло Липпи прокомментировал победу «Наполи» в Серии А. Чемпион мира 2006 года назвал вингера команды Хвичу Кварацхелию главным открытием нынешнего розыгрыша итальянского первенства.

«Наполи» провёл великолепный сезон, это было отличное выступление. Приятно, что выиграла команда, показывающая волшебную игру. Одним из творцов этого чемпионства несомненно был Хвича Кварацхелия. Думаю, он главное открытие этого сезона. Футболист, за которым интересно наблюдать в любую минуту игры.

Отметим, что Липпи успел потренировать «Наполи» в своей карьере, но его лучшие годы прошли в туринском «Ювентусе» и сборной Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Марчелло Липпи Наполи Хвича Кварацхелия
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НАПОЛИ ФИОРЕНТИНА
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