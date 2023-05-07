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Чемпионат Италии. Серия А

Торино - Монца: где смотреть прямую трансляцию онлайн

07 Мая 2023 • 02:38 Комментировать
Торино
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Монца
1 1.95 X 3.35 2 4.20
Через 13 ч. 3 мин.

В 34-м туре Серии А встретятся соседи по экватору таблицы, «Торино» и «Монца». Если «быки» чередуют победные матчи с неудачными, то соперник давненько не проигрывал, включая викторию над «Интером» и ничью с «Ромой». Добавим, что в старте «Торино» может выйти Алексей Миранчук.

В 16:00 смотрите игра на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Бесплатную трансляцию матча смотрите на сайте Winline.  Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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ТОРИНО МОНЦА
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