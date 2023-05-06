Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» проявляет интерес к де Кетеларе

06 Мая 2023 • 13:56 Комментировать
Милан
...
Лацио
1 1.85 X 3.60 2 4.80
Через 1 ч. 42 мин.

Полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе в следующем сезоне может оказаться в другой команде из итальянского чемпионата. Как сообщает Football Italia, бельгиец интересен «Монце», которая хочет арендовать футболиста на следующий сезон.

Де Кетеларе перебрался в «Милан» прошлым летом из «Брюгге», но до сих пор не смог впечатлить руководство своей игрой. Полузащитник сталкивается с большим шквалом критики со стороны болельщиков. Возможно, руководство согласится отпустить Шарля в аренду, чтобы игрок набрал оптимальные кондиции в дружелюбной обстановке.

Де Кетеларе к сегодняшнему дню отметился всего одним результативным пасом в итальянской Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Монца Шарль де Кетеларе трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ЛАЦИО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.05.23 в 16:00
Милан Милан
Лацио Лацио
2.00 3.35 4.10
Видео
06.05.23 в 19:00
Рома Рома
Интер Милан Интер Милан
2.90 3.15 2.65
Видео
06.05.23 в 21:45
Кремонезе Кремонезе
Специя Специя
2.25 3.35 3.35
Видео
07.05.23 в 13:30
Аталанта Аталанта
Ювентус Ювентус
2.42 3.20 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
13:56 · Италия. Серия А
«Монца» проявляет интерес к де Кетеларе
11:47 · Италия. Серия А
Новая форма «Ювентуса» с эффектом меха 2
10:19 · Италия. Серия А
Лепёхин: «Поздравлять Спаллетти с чемпионством? Не следил за его «Наполи»
10:11 · Италия. Серия А
Пиоли поделился ожиданиями от матча «Милан» - «Лацио»
08:28 · Италия. Серия А
Мостовой дал прогноз на матч «Рома» - «Интер»
08:22 · Италия. Серия А
Салуквадзе: «Хвича играет, как Марадона и Месси»
08:04 · Италия. Серия А
Лосано назвал скудетто «Наполи» лучшим моментом в карьере
07:11 · Англия. Премьер-лига
«Милан» готовит предложение по игроку «Челси»
06:41 · Англия. Чемпионшип
«Милан» нашёл усиление в Англии
03:42 · Англия. Премьер-лига
Жиру предлагает «Милану» приобрести Пулишича
00:00 · Италия. Серия А
Контракт Леау может быть продлён ещё до матча с «Интером»
05 Мая
23:39 · Италия. Серия А
Каннаваро поздравил «Наполи» с чемпионством
23:16 · Италия. Серия А
Де Лаурентис заявил, что ни за что не продаст Осимхена грядущим летом
22:45 · Италия. Серия А
Ди Канио: «Кварацхелия – сочетание Роналду и Беста»
22:33 · Италия. Серия А
Фанаты «Наполи» начали продавать куски газона со стадиона в Удине 1
Все новости
Рекомендуем