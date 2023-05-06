«Монца» проявляет интерес к де Кетеларе

Полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе в следующем сезоне может оказаться в другой команде из итальянского чемпионата. Как сообщает Football Italia, бельгиец интересен «Монце», которая хочет арендовать футболиста на следующий сезон.

Де Кетеларе перебрался в «Милан» прошлым летом из «Брюгге», но до сих пор не смог впечатлить руководство своей игрой. Полузащитник сталкивается с большим шквалом критики со стороны болельщиков. Возможно, руководство согласится отпустить Шарля в аренду, чтобы игрок набрал оптимальные кондиции в дружелюбной обстановке.

Де Кетеларе к сегодняшнему дню отметился всего одним результативным пасом в итальянской Серии А.