Новая форма «Ювентуса» с эффектом меха

В сети появились фотографии нового комплекта формы туринского «Ювентуса». Снимки были опубликованы на страницах портала Footy Headlines.

Экипировка изготовлена в сочетании белого, черного и желтого цветов. Полосы на новом домашнем комплекте имеют меховый эффект, который напоминает окрас зебры. Техническим спонсором является adidas.

После 33 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 63 балла и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым римского «Лацио» на одно очко.

Следующий поединок «старая синьора» сыграет против «Аталанты» завтра, 7 мая. Встреча состоится на стадионе в Бергамо.