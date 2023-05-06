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Чемпионат Италии. Серия А

Лепёхин: «Поздравлять Спаллетти с чемпионством? Не следил за его «Наполи»

06 Мая 2023 • 10:19 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
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07.05 19:00

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о досрочном чемпионстве итальянского «Наполи», который возглавляет экс-наставник петербургской команды Лучано Спаллетти.

«Что поздравлять Спаллетти с чемпионством? Не следил за его «Наполи». Мне эта команда известна тем, что за неё играл Марадона», — приводит слова Лепёхина «Чемпионат».

Напомним, что «Наполи» стал чемпионом Италии впервые за последние 33 года. За пять туров до конца текущего розыгрыша Серии А неаполитанцы опережают своего ближайшего преследователя «Лацио» на 16 очков, что лишает римский клуб даже математических шансов догнать лидера.

Свой ближайший матч неаполитанцы проведут завтра, 7 мая, против «Фиорентины». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лучано Спаллетти Наполи Константин Лепёхин
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