Пиоли поделился ожиданиями от матча «Милан» - «Лацио»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли высказался о поединке против римского «Лацио» в рамках 34-го тура чемпионата Италии.

«В последних шести матчах наша команда доминировала над соперниками и контролировала ход событий, но по итогу мы одержали всего две победы. Мы заслуживали большего, но чего-то не хватало. Надеюсь, во встрече с «Лацио» мы будем более эффективны у чужих ворот. Это очень важный матч», - передает слова специалиста пресс-служба «россонери».

Поединок состоится в Милане сегодня, 6 мая. Начало запланировано в 16:00 мск. Перед этой игрой «Милан» занимает шестое место, а «Лацио» идет на второй позиции.