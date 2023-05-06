Мостовой дал прогноз на матч «Рома» - «Интер»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем поединке между «Ромой» и миланским «Интером» в 34-м туре чемпионата Италии.

«Обе команды прошли в полуфиналы еврокубков. Скоро им предстоят важные игры. Так что сейчас даже ничья никого не устроит. Нужны очки, в атаке они точно сыграют активно», - приводятся слова эксперта на страницах Vseprosport.ru.

Матч «Рома» - «Интер» пройдет сегодня, 6 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этой встречей римляне занимают седьмое место в турнирной таблице Серии А, а «нерадзурри» располагаются на четвертом месте.