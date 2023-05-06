Салуквадзе: «Хвича играет, как Марадона и Месси»

Чемпион России Лаша Салуквадзе поделился мнением о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Хвича для нас уже легенда, он играет как Марадона, как Месси. Он еще прибавит и будет играть лучше. Кварацхелия - спортсмен и профессионал, который не будет останавливаться в прогрессе», - передает слова Салуквадзе издание Metaratings.ru.

Хвича вместе с «Наполи» стал чемпионом Серии А. Это первое скудетто неаполитанского клуба с 1990 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия провел 29 поединков, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и десять результативных передач.