Лосано назвал скудетто «Наполи» лучшим моментом в карьере

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано высказался о досрочном чемпионстве своей команды в нынешнем розыгрыше Серии А.

«Никогда не был на такой крутой вечеринке. Никогда не видел такой радости ни в одном городе, где мне доводилось играть. Неаполь похож на Мексику, такое же пристрастие и счастье», - передает слова форварда пресс-служба клуба.

Напомним, что «Наполи» гарантировал себе чемпионский титул за пять туров до завершения нынешнего сезона Серии А.

В текущем сезоне Лосано провел 31 матч в чемпионате страны, записав на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.