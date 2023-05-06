Контракт Леау может быть продлён ещё до матча с «Интером»

Очередные обновления по поводу контракта Рафаэла Леау - проблема может решиться уже на следующей неделе, еще до полуфинального матча Лиги чемпионов против «Интера».

Дебаты о новом контракте для звезды «Милана» идут уже давно, несколько раз объявлялось, что это вскоре случится, так что если в итоге и это сообщение от pianetamilan.it окажется неточным, удивляться не стоит. Но именно такую информацию сегодня вечером предоставил источник.

До игры с «Интером» «Милану» предстоит поединок с римским «Лацио» в рамках чемпионата Италии, это случится уже в субботу, шестого мая.