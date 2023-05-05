Каннаваро поздравил «Наполи» с чемпионством

Бывший обладатель «Золотого мяча» в 2006 году, Фабио Каннаваро, отреагировал на чемпионский титул «Наполи» - в этом клубе он начинал свою карьеру в первой половине 90-х, после чего перебрался в «Парму». Он признался, что сам мечтал выиграть титул с «Наполи».

- Я сам хотел бы выиграть с этой командой чемпионский титул. И теперь с удовольствием отпраздную его как болельщик. Кто сделал больше всего? Де Лаурентис, магия Спаллетти, работа Гинтоли, сами игроки, хорошие приобретения, высокий класс. Но повторить это будет сложнее, - цитирует слова Каннаваро итальянское новостное агентство ITASportPress.