Де Лаурентис заявил, что ни за что не продаст Осимхена грядущим летом

Президент новоиспечённого чемпиона Италии Аурелио де Лаурентис заявил, что «Наполи» ни за что не продаст этим летом своё главное оружие на острие атаки – нигерийца Виктора Осимхена.

«Я не продам Виктора Осимхена этим летом — ни в коем случае», - цитирует де Лаурентиса в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

Бесспорно, прямо сейчас Осимхен является одним из лучших нападающих Европы, если не всего мира. В этом сезоне в активе нигерийца 27 голов в Серии А и Лиге чемпионов. Их он оформил в 33-х официальных матчах, добавив еще пять ассистов. Контракт форварда с неаполитанским клубом действует ещё более, чем два года.

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