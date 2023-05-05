Ди Канио: «Кварацхелия – сочетание Роналду и Беста»

Легендарный в прошлом итальянский футболист Паоло ди Канио считает, что звезда «Наполи», новоиспечённый чемпион Италии Хвича Кварацхелия сочетает в себе черты двух известных футболистов в мировом футболе – Криштиану Роналду и Джорда Беста.

Как сообщил ди Канио для Football Italia, от Беста у Кварацхелии есть отменный дриблинг, правда, не такой извилистый – с более «современным» заходом. А от Роналду в Кварацхелии есть решительность нанести удар после манёвра, отмечает бывший футболист.

На счету Кварацхелии в текущем сезоне 12 голов и 12 ассистов, если учитывать только Серию А. Притом, сезон ещё не закончен – грузин сможет улучшить эту статистику.

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