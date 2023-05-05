Фанаты «Наполи» начали продавать куски газона со стадиона в Удине

Фанаты «Наполи» начали продавать на специальных сайтах куски газона с арены «Удинезе» «Фриули». Напомним, что именно на этой арене вчера вечером неаполитанцы официально оформили чемпионство, сыграв вничью с местным клубом – 1:1.

После финального свистка болельщики выбежали на арену, чтобы разделить праздник со своими игроками. Попутно они начали вырывать куски газона футбольного поля, а сегодня в интернете появились объявления о продаже маленьких символов чемпионства.

Как пишет телеграм-канал «Арсен Версен», минимальная сумма такого «трофея» - 100 евро. Некоторые образцы можно было прикупить за 700 евро.

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