Спаллетти озвучил три секрета команды-чемпиона

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти в своих соцсетях поделился тремя секретами команды-чемпиона.

Первым именитый тренер назвал город со страстно поддерживающими команду болельщиками. Вторым – потрясающих футболистов его команды. А третьим – сильные судьбы.

«Спасибо, ребята, спасибо, «Наполи», - добавил тренер, прикрепив к посту фото своих игроков, тренеров и персонала клуба.

Напомним, что Спаллетти стал самым возрастным тренером в истории, которому покорялось скудетто. А «Наполи» стал первым за 22 года клубом не с севера Италии, которому покорился национальный чемпионат.