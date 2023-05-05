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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти озвучил три секрета команды-чемпиона

05 Мая 2023 • 22:18 Комментировать (3)
Наполи
...
Фиорентина
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07.05 19:00

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти в своих соцсетях поделился тремя секретами команды-чемпиона.

Первым именитый тренер назвал город со страстно поддерживающими команду болельщиками. Вторым – потрясающих футболистов его команды. А третьим – сильные судьбы.

«Спасибо, ребята, спасибо, «Наполи», - добавил тренер, прикрепив к посту фото своих игроков, тренеров и персонала клуба.

Напомним, что Спаллетти стал самым возрастным тренером в истории, которому покорялось скудетто. А «Наполи» стал первым за 22 года клубом не с севера Италии, которому покорился национальный чемпионат.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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НАПОЛИ ФИОРЕНТИНА
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Комментарии (3)
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sill
05 Мая 2023 в 22:58
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InterSan
05 Мая 2023 в 22:48
Но, в любом случае, Наполи - заслужил и молодцы.
InterSan
05 Мая 2023 в 22:47
1 причина - слабая игра конкурентов. Всех.
2 причина - неожиданный выстрел Оси и Хвичи.
3 причина - Марадона и сборная Аргентины с ЧМ.
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