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Чемпионат Италии. Серия А

​Тренер нигерийской сборной: «Наполи» будет трудно сохранить Осимхена»

05 Мая 2023 • 22:18 Комментировать (2)
Наполи
...
Фиорентина
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07.05 19:00

Португальский наставник нигерийской сборной Жозе Перейру считает, что «Наполи» будет сложно сохранить Виктора Осимхена в своем составе, так как нигерийский игрок очень нравится ведущим клубам Европы. Вчера Осимхен впервые стал чемпионом Италии, но о своем будущем он пока что предпочитает не говорить.

- У Виктора - голы в крови, хотя он очень молод. Он умеет забивать в любой манере, умеет делать и все остальное. Осимхен и «Наполи» сделали что-то особенное в этом году. Но оставить его у себя им будет сложно, - цитирует слова Перейру итальянское новостное агентство ITASportPress.

Осимхен выступает за свой нынешний клуб с 2019 года
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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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НАПОЛИ ФИОРЕНТИНА
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Комментарии (2)
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sill
05 Мая 2023 в 22:58
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InterSan
05 Мая 2023 в 22:53
Да не высказался бы ТЫ.
В следующем сезоне Оси, с уверенностью в 99%, сдаст и ничего не покажет. Слова на ветер.
Хотя и ничего личного - за его действия рад. А вот за слова - нет.
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