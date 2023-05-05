​Тренер нигерийской сборной: «Наполи» будет трудно сохранить Осимхена»

Португальский наставник нигерийской сборной Жозе Перейру считает, что «Наполи» будет сложно сохранить Виктора Осимхена в своем составе, так как нигерийский игрок очень нравится ведущим клубам Европы. Вчера Осимхен впервые стал чемпионом Италии, но о своем будущем он пока что предпочитает не говорить.
- У Виктора - голы в крови, хотя он очень молод. Он умеет забивать в любой манере, умеет делать и все остальное. Осимхен и «Наполи» сделали что-то особенное в этом году. Но оставить его у себя им будет сложно, - цитирует слова Перейру итальянское новостное агентство ITASportPress.Осимхен выступает за свой нынешний клуб с 2019 года
В следующем сезоне Оси, с уверенностью в 99%, сдаст и ничего не покажет. Слова на ветер.
Хотя и ничего личного - за его действия рад. А вот за слова - нет.
Бан пользователя