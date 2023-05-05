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Чемпионат Италии. Серия А

Салуквадзе: «В Италии непросто стать чемпионом, а Хвича сделал это в первый год»

05 Мая 2023 • 20:57 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
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07.05 19:00

Бывший защитник казанского «Рубина» Лаша Салуквадзе поздравил своего соотечественника Хвичу Кварацхелию с чемпионством в Италии в составе «Наполи».

«Кварацхелия играл этот сезон великолепно, поздравляю его с чемпионством. За него многие болели и в Грузии, и в России», - рассказал Салуквадзе Metaratings.

Бывший футболист добавил, что для любого футболиста чемпионство в Италии – это непростое испытание, так как в чемпионате этой страны выступает множество именитых грандов футбола.

«А Хвича это сделал в первый же год», - подчеркнул Салуквадзе.

Напомним, что Кварацхелия был одним из главных творцов чемпионства неаполитанцев. На его счету в рамках Серии А по 12 голов и 12 ассистов. 
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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лаша Салуквадзе Хвича Кварацхелия
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