Салуквадзе: «В Италии непросто стать чемпионом, а Хвича сделал это в первый год»

Бывший защитник казанского «Рубина» Лаша Салуквадзе поздравил своего соотечественника Хвичу Кварацхелию с чемпионством в Италии в составе «Наполи».

«Кварацхелия играл этот сезон великолепно, поздравляю его с чемпионством. За него многие болели и в Грузии, и в России», - рассказал Салуквадзе Metaratings.

Бывший футболист добавил, что для любого футболиста чемпионство в Италии – это непростое испытание, так как в чемпионате этой страны выступает множество именитых грандов футбола.

«А Хвича это сделал в первый же год», - подчеркнул Салуквадзе.

Напомним, что Кварацхелия был одним из главных творцов чемпионства неаполитанцев. На его счету в рамках Серии А по 12 голов и 12 ассистов.