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Чемпионат Италии. Серия А

Звездой «Рейнджерс» интересуются в Италии и Испании слухи

05 Мая 2023 • 18:59 Комментировать
Рейнджерс
...
Абердин
07.05 17:00

Один из самых звёздных игроков шотландского «Рейнджерс» Альфредо Морелос этим летом может перебраться в более тёплые страны. Например, в Италию или Испанию. По информации Football Insider, бомбардира хотят видеть в своих рядах несколько неназванных клубов из этих стран.

Напомним, что Морелос выступает за клуб из Глазго уже шесть лет. Он перешёл в состав шотландского гранда в 2017 году из финского ХИКа.

На счету Морелоса 267 матчей за свой клуб, в которых он оформил 124 гола. Он также закрепил за собой место в истории «Рейнджерс», став лучшим бомбардиром клуба за все время в Европе.

Ранее появлялись слухи об интересе к этому форварду со стороны бирмингемской «Астон Виллы».

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Евро-Футбол.Ру,
Альфредо Морелос Рейнджерс
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РЕЙНДЖЕРС АБЕРДИН
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