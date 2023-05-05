Один из самых звёздных игроков шотландского «Рейнджерс» Альфредо Морелос этим летом может перебраться в более тёплые страны. Например, в Италию или Испанию. По информации Football Insider, бомбардира хотят видеть в своих рядах несколько неназванных клубов из этих стран.

Напомним, что Морелос выступает за клуб из Глазго уже шесть лет. Он перешёл в состав шотландского гранда в 2017 году из финского ХИКа.

На счету Морелоса 267 матчей за свой клуб, в которых он оформил 124 гола. Он также закрепил за собой место в истории «Рейнджерс», став лучшим бомбардиром клуба за все время в Европе.

Ранее появлялись слухи об интересе к этому форварду со стороны бирмингемской «Астон Виллы».