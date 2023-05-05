Веденеев: «Следующий год покажет, чем является «Наполи» на самом деле»

Бывший игрок питерского «Зенита», футбольный эксперт Сергей Веденеев прокомментировал завоевание бывшим главным тренером «сине-бело-голубых» Лучано Спаллетти чемпионства в итальянской Серии А с «Наполи».

«Спаллетти долго не мог стать чемпионом, а тут его «Наполи» с не самым сильным составом пережил такое удивительное преображение. Увидим в следующем сезоне, что из себя действительно представляет «Наполи», - отметил Веденеев для «Чемпионата», добавив, что такое чемпионство «адзурри» случилось, вероятно, из-за спада других итальянских топ-клубов.

Напомним, что с 2001 по 2022 год скудетто завоёвывали исключительно команды с «богатого» севера Италии – из Милана и Турина.

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