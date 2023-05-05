Булыкин – о Кварацхелии: «Не побоялся, уехал и получил награду»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о новоиспечённом чемпионе Италии в составе «Наполи» - молодом грузинском вингере «адзурри» Хвиче Кварацхелии.

«Кварацхелия молодец, красавчик. В России бы он за чемпионство не боролся, а играл с «Рубином» в ФНЛ. Молодец, что сделал такой шаг. Не побоялся, перешел и получил награду», - хвалит игрока Булыкин в комментарии для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что еще год назад Кварацхелия считался игроком казанского «Рубина» - клуба, который ныне выступает в Первой лиге России.

Кечинов: «Наполи» стал флагманом итальянского футбола»