Капелло: «О Хвиче никто не знал до этого сезона»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о прогрессе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, который вчера, 4 мая, вместе с командой официально стал чемпионом Италии.

«То, как быстро Хвича добился успеха вместе с «Наполи» — невероятно. О нём никто не знал до этого сезона. Кварацхелия — главное открытие чемпионата», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

Отметим, что «Наполи» выиграл Серию А впервые за последние 33 года. Сам Кварацхелия провёл в текущем розыгрыше чемпионата Италии 29 матчей, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. Цвета неаполитанского клуба 22-летний грузин защищает с лета прошлого года. Ранее он выступал за такие команды, как «Рубин» и «Локомотив».