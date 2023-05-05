Мостовой отреагировал на чемпионство «Наполи»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал чемпионство «Наполи» в Серии А.

«Удивительно, что это случилось впервые за 33 года. Когда говоришь об Италии, вроде кажется, что они были чемпионами недавно. А потом слышишь и понимаешь: 30 с лишним лет. В голове не укладывается», — приводит слова Мостового «Газета.Ру».

«Наполи» с самых первых туров захватил лидерство в чемпионате и удерживает его на протяжении всего сезона, у команды великолепная победная серия, еще месяц назад было понятно, кто станет чемпионом, подытожил эксперт.

Напомним, последний раз «Наполи» завоевывали золотые медали чемпионата Италии в сезоне-1989/1990.