Кечинов: Кварацхелия и Осимхен внесли большой вклад в чемпионство «Наполи»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Однозначно, он внес очень весомый вклад в чемпионство «Наполи». Потому что вместе с нападающим Осимхеном они стали ударной силой этой команды. Эта парочка организовала большинство голов «Наполи», — приводит слова Кечинова «Газета.Ру».

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 14 голов и записал на свой счет 16 ассистов. На счету Осимхена 27 мячей и 5 результативных передач в 34 играх за «Наполи».

Напомним, 4 мая команда Лучано Спаллетти досрочно стала чемпионом Италии.