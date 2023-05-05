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Чемпионат Италии. Серия А

Кечинов: Кварацхелия и Осимхен внесли большой вклад в чемпионство «Наполи»

05 Мая 2023 • 16:01 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
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07.05 19:00

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Однозначно, он внес очень весомый вклад в чемпионство «Наполи». Потому что вместе с нападающим Осимхеном они стали ударной силой этой команды. Эта парочка организовала большинство голов «Наполи», — приводит слова Кечинова «Газета.Ру».

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 14 голов и записал на свой счет 16 ассистов. На счету Осимхена 27 мячей и 5 результативных передач в 34 играх за «Наполи».

Напомним, 4 мая команда Лучано Спаллетти досрочно стала чемпионом Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Валерий Кечинов Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен
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