Мостовой: «Чемпионство с «Наполи» — фантастика для Кварацхелии»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 4 мая, неаполитанский клуб досрочно стал чемпионом Италии, сыграв вничью с «Удинезе» в матче 33-го тура Серии А.

Мостовой поздравил Кварацхелию с завоеванием трофея, отметив прогресс 22-летнего грузина, который является вторым бомбардиром своей команды в текущем сезоне после нападающего Виктора Осимхена.

«Кварацхелия — просто топ! Отличный футболист, я всегда поддерживал его. Чемпионство с «Наполи» — фантастика для него, поздравляю Хвичу. Парень нереально прогрессирует», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом прошлого года из батумского «Динамо». Ранее он также выступал за российские клубы «Рубин» и «Локомотив». В текущем розыгрыше итальянской Серии А грузин провёл 29 матчей, забил 12 голов и отдал столько же результативных передач.