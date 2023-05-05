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Чемпионат Италии. Серия А

Смородская — о чемпионстве «Наполи»: «Хвича сыграл большую роль, но не решающую»

05 Мая 2023 • 14:54 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
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07.05 19:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о досрочной победе «Наполи» в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

Напомним, что в составе команды из Неаполя выступает экс-игрок «Локомотива» Хвича Кварацхелия. По мнению Смородской, грузинский футболист сыграл большую роль в успехе «Наполи», но не решающую.

«Хвича — замечательный игрок. Он хорошо себя очень проявил в «Наполи», это его команда. Свою роль в чемпионстве он сыграл. Большую, но не решающую. Я очень рада за него», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Также Смородская подчеркнула, что Кварацхелия обладает большим талантом и продолжит совершенствоваться.

В текущем сезоне 22-летний футболист провёл за «Наполи» во всех турнирах 38 матчей, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.  

 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Ольга Смородская Хвича Кварацхелия
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