Смородская — о чемпионстве «Наполи»: «Хвича сыграл большую роль, но не решающую»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о досрочной победе «Наполи» в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

Напомним, что в составе команды из Неаполя выступает экс-игрок «Локомотива» Хвича Кварацхелия. По мнению Смородской, грузинский футболист сыграл большую роль в успехе «Наполи», но не решающую.

«Хвича — замечательный игрок. Он хорошо себя очень проявил в «Наполи», это его команда. Свою роль в чемпионстве он сыграл. Большую, но не решающую. Я очень рада за него», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Также Смородская подчеркнула, что Кварацхелия обладает большим талантом и продолжит совершенствоваться.

В текущем сезоне 22-летний футболист провёл за «Наполи» во всех турнирах 38 матчей, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.