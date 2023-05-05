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Чемпионат Италии. Серия А

Кечинов: «Наполи» стал флагманом итальянского футбола»

05 Мая 2023 • 14:15 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
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07.05 19:00

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о победе «Наполи» в текущем розыгрыше чемпионата Италии. Напомним, что за пять туров до конца турнира неаполитанцы опережают своего ближайшего преследователя «Лацио» на 16 очков, что лишает римский клуб даже математических шансов догнать лидера.

Кечинов признался, что симпатизирует «Наполи» и очень рад успеху этой команды, в составе которой выступает экс-нападающий «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия.

«Они и в прошлом сезоне играли ярко. Ещё недавно гегемонами чемпионата Италии были «Интер», «Милан» и «Ювентус». Сейчас картина поменялась: «Наполи» стал флагманом итальянского футбола, и мне очень приятно, что в этой команде играет Хвича», — приводит слова Кечинова «Газета.Ру».

Отметим, что это чемпионство стало для «Наполи» первым за последние 33 года. На счету 22-летнего Кварацхелии 12 голов и 12 результативных передач в 29 проведённых матчах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Валерий Кечинов Хвича Кварацхелия
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