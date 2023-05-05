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Чемпионат Италии. Серия А

Колыванов назвал Кварацхелию одним из лучших игроков на своей позиции в чемпионате Италии

05 Мая 2023 • 13:59 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
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07.05 19:00

Главный тренер ивановского «Текстильщика» и бывший нападающий итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов поделился мнением об игре грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в нынешнем сезоне.

Колыванов похвалил футболиста, отметив, что ему хорошо удалось вписаться в игру команды. По мнению специалиста, сейчас Кварацхелия является одним из лучших игроков на своей позиции в чемпионате Италии.  

«У него и дриблинг прекрасный, и завершение достаточно высокого уровня. Плюс, его работоспособность на левом фланге, когда он всю игру покрывает 60-70 метров», — цитирует Колыванова «Газета.Ру».

Напомним, что «Наполи» досрочно выиграл чемпионат Италии, сыграв вничью с «Удинезе» (1:1) в матче 33-го тура Серии А. В текущем розыгрыше турнира 22-летний Кварацхелия провёл 29 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Колыванов Наполи Хвича Кварацхелия
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