Колыванов назвал Кварацхелию одним из лучших игроков на своей позиции в чемпионате Италии

Главный тренер ивановского «Текстильщика» и бывший нападающий итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов поделился мнением об игре грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в нынешнем сезоне.

Колыванов похвалил футболиста, отметив, что ему хорошо удалось вписаться в игру команды. По мнению специалиста, сейчас Кварацхелия является одним из лучших игроков на своей позиции в чемпионате Италии.

«У него и дриблинг прекрасный, и завершение достаточно высокого уровня. Плюс, его работоспособность на левом фланге, когда он всю игру покрывает 60-70 метров», — цитирует Колыванова «Газета.Ру».

Напомним, что «Наполи» досрочно выиграл чемпионат Италии, сыграв вничью с «Удинезе» (1:1) в матче 33-го тура Серии А. В текущем розыгрыше турнира 22-летний Кварацхелия провёл 29 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.