Данни: «Очень рад за Спаллетти, он заслуживает этого чемпионства»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Мигель Данни прокомментировал триумф Лучано Спаллетти и «Наполи» в Серии А. За пять туров до завершения сезона неаполитанский клуб стал триумфатором чемпионата Италии.

«Я очень рад за Спаллетти. Он заслуживает этого чемпионства. Надеюсь, что это чемпионство станет для Лучано первым из многих в Италии!» - передает слова португальца издание «Чемпионат».

Это скудетто стало для «Наполи» первым с 1990 года.

Спаллетти возглавил команду из Неаполя летом 2021 года. Его трудовое соглашение с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.