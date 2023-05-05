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Чемпионат Италии. Серия А

Колыванов — о чемпионстве «Наполи»: «Всё заслуженно, очень мощно сыграли»

05 Мая 2023 • 13:41 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
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07.05 19:00

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о досрочной победе «Наполи» в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

По мнению специалиста, неаполитанцы заслуженно выиграли титул, сумев показать в этом сезоне быстрый и атакующий футбол.

«Приятно наблюдать за этой командой, которая на протяжении всего сезона показывала, наверное, одну из самых симпатичных игр в чемпионате Италии. Очень мощно сыграли, порадовали болельщиков, которые больше 30 лет ждали», — приводит слова Колыванова «Газета.Ру».

Напомним, что за пять туров до конца сезона «Наполи» опережает своего ближайшего преследователя «Лацио» на 16 очков. Это чемпионство стало для команды из Неаполя первым за последние 33 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Колыванов Наполи
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