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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин отметил вклад Спаллетти в скудетто «Наполи»

05 Мая 2023 • 12:45 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о первом чемпионском титуле Лучано Спаллетти в Италии. 64-летний специалист привел к скудетто «Наполи».

«Лучано проделал большую работу. Он практически поменял команду на 60%. Ему позволил это сделать руководитель клуба, вложил деньги. Сейчас они празднуют, я знаю, что такое победы в Неаполе», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

«Наполи» стал чемпионом Серии А за пять туров до завершения сезона. Это первое скудетто неаполитанского коллектива с 1990 года.

В следующем матче «Наполи» на домашнем стадионе примет «Фиорентину».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Лучано Спаллетти Наполи
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