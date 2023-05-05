Сёмин отметил вклад Спаллетти в скудетто «Наполи»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о первом чемпионском титуле Лучано Спаллетти в Италии. 64-летний специалист привел к скудетто «Наполи».

«Лучано проделал большую работу. Он практически поменял команду на 60%. Ему позволил это сделать руководитель клуба, вложил деньги. Сейчас они празднуют, я знаю, что такое победы в Неаполе», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

«Наполи» стал чемпионом Серии А за пять туров до завершения сезона. Это первое скудетто неаполитанского коллектива с 1990 года.

В следующем матче «Наполи» на домашнем стадионе примет «Фиорентину».