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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Теперь де Лаурентис хочет выиграть Лигу чемпионов»

05 Мая 2023 • 11:41 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
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07.05 19:00

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о следующей цели президента клуба Аурелио де Лаурентиса. Напомним, вчера «партенопеи» впервые за 33 года стали чемпионами Италии, сыграв вничью на выезде с «Удинезе».

«Вы говорили, что я не верил в Скудетто в этом сезоне, но работа проходила в правильном настрое. Де Лаурентис всегда ставит самые высокие цели. Теперь он мне скажет, что хочет выиграть Лигу чемпионов», – сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Спаллетти проводит свой второй сезон в «Наполи». 64-летний Лучано стал самым возрастным тренером, который отпраздновал победу в Серии А. Ранее итальянец возглавлял петербургский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Аурелио Де Лаурентис Наполи
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НАПОЛИ ФИОРЕНТИНА
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