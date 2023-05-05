Спаллетти: «Теперь де Лаурентис хочет выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о следующей цели президента клуба Аурелио де Лаурентиса. Напомним, вчера «партенопеи» впервые за 33 года стали чемпионами Италии, сыграв вничью на выезде с «Удинезе».

«Вы говорили, что я не верил в Скудетто в этом сезоне, но работа проходила в правильном настрое. Де Лаурентис всегда ставит самые высокие цели. Теперь он мне скажет, что хочет выиграть Лигу чемпионов», – сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Спаллетти проводит свой второй сезон в «Наполи». 64-летний Лучано стал самым возрастным тренером, который отпраздновал победу в Серии А. Ранее итальянец возглавлял петербургский «Зенит».