«Аталанта» поздравила «Наполи» с чемпионством

Пресс-служба «Аталанты» поздравила «Наполи» с завоеванием чемпионского титула в Серии А.

«Поздравляем «Наполи» со скудетто», - говорится в социальных сетях клуба из Бергамо.

В гостевом матче 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» на выезде расписал мировую с «Удинезе» (1:1). За пять туров до завершения Серии А подопечные Лучано Спаллетти стали недосягаемы для своих конкурентов. Это первое чемпионство неаполитанского клуба с 1990 года.

Добавим, что в следующем поединке «Наполи» на своем поле примет «Фиорентину». Встреча состоится в Неаполе в воскресенье, 7 мая.