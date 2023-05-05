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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» поздравила «Наполи» с чемпионством

05 Мая 2023 • 11:36 Комментировать

Пресс-служба «Аталанты» поздравила «Наполи» с завоеванием чемпионского титула в Серии А.

«Поздравляем «Наполи» со скудетто», - говорится в социальных сетях клуба из Бергамо.

В гостевом матче 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» на выезде расписал мировую с «Удинезе» (1:1). За пять туров до завершения Серии А подопечные Лучано Спаллетти стали недосягаемы для своих конкурентов. Это первое чемпионство неаполитанского клуба с 1990 года.

Добавим, что в следующем поединке «Наполи» на своем поле примет «Фиорентину». Встреча состоится в Неаполе в воскресенье, 7 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Наполи
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