Осимхен: «Сейчас не время обсуждать моё будущее, дайте насладиться скудетто»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отказался комментировать слухи о своём будущем после вчерашней победы в чемпионате Италии. Напомним, команда Лучано Спаллетти сыграла вничью с «Удинезе», благодаря чему оформила свой первый чемпионский титул с 1990 года.

«Сейчас не время обсуждать моё будущее, дайте насладиться скудетто. Мне не терпится вернуться в Неаполь и обнять болельщиков. Я очень рад за них», – цитирует Осимхена журналист Фабрицио Романо.

Осимхен сейчас является лучшим бомбардиром Серии А с 22 голами. Нигериец вчера забил в ворота «Удинезе» и принёс своей команде одно очко, которое окончательно завершило чемпионскую гонку.