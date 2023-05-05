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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет купить Торреса

05 Мая 2023 • 11:20 Комментировать

Защитник испанского «Вильярреала» Пау Торрес имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

В подписании 26-летнего футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Боссы «старой синьоры» собираются оформить переход Торреса в летнее трансферное окно. Стороны уже вступили в переговоры.

Пау защищает цвета «жёлтой субмарины» с июля 2018 года. Срок действующего контракта между игроком и клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024. Трансферная стоимость Торреса оценивается в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вильярреал Пау Торрес трансферы футбола - лето 2023
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