Сёмин: «Хвича сыграл большую роль в чемпионстве «Наполи»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о досрочном чемпионстве «Наполи» в Серии А.

«Хвича сыграл большую роль в победе «Наполи», вдохнул новую жизнь в команду. Он оказался в той схеме, в которой мог проявить себя на сто процентов. Поздравляю его!» - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что «Наполи» стал чемпионом Италии за пять туров до завершения нынешнего сезона Серии А.

Кварацхелия пополнил ряды неаполитанского коллектива летом прошлого года. Хвича провел в чемпионате Италии 29 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.