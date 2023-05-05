«Ювентус» хочет усилиться одним из лучших полузащитников Серии А

Лидер римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Об этом сообщают журналисты Il Messaggero.

Согласно данным источника, в услугах 28-летнего полузащитника заинтересован туринский «Ювентус». Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о намерении «старой синьоры» подписать сербского футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Милинкович-Савич сыграл 42 поединка, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Контракт Сергея с «Лацио» рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.