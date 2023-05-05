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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «В следующем сезоне Хвича будет играть ещё лучше»

05 Мая 2023 • 09:35 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
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07.05 19:00

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о вкладе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в чемпионство своей команды.

Напомним, вчера, 4 мая, «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) в рамках 33-го тура Серии А и досрочно выиграл турнир. Этот успех стал для клуба из Неаполя первым за последние 33 года.

«Какую роль сыграл Хвича в победе «Наполи»? Очень важную. В следующем сезоне он будет играть ещё лучше», — цитирует Капелло «Спорт-Экспресс».

В текущем розыгрыше чемпионата Италии 22-летний грузин провёл 29 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Наполи Хвича Кварацхелия
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