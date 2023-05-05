Корнаухов: «Наполи» заслуженно стал чемпионом страны»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о победе «Наполи» в текущем розыгрыше чемпионата Италии. Напомним, что этот успех стал для клуба из Неаполя первым за последние 33 года.

По мнению эксперта, «Наполи» заслуженно стал чемпионом страны.

«Было завораживающе наблюдать за тем, как играют неаполитанцы в нынешнем сезоне. Они по делу стали чемпионами страны», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

Отметим, что за пять туров до конца сезона отрыв «Наполи» от второго «Лацио» составляет 16 очков. Свой следующий матч неаполитанцы проведут уже в воскресенье, 7 мая, против «Фиорентины». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.