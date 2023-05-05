Франко Камоцци, который является бывшим советником экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о досрочном чемпионстве «Наполи» в Серии А.

«Наполи» заслуженно выиграл скудетто. Они доминировали в чемпионате. Хвича сыграл важную роль в течение трех четвертей чемпионата, его вклад в победу фундаментальный», - приводятся слова Камоцци на страницах «Спорт-Экспресс».

В рамках 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» и досрочно стал обладателем чемпионского титула. Это первое скудетто неаполитанской команды с 1990 года.

На счету Хвичи 12 голов и десять ассистов в 29 матчах чемпионата Италии.