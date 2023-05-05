Хвича высказался о чемпионстве «Наполи»

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о досрочном чемпионстве команды в нынешнем сезоне Серии А. Неаполитанцы впервые за 33 года стали обладателями скудетто.

«Если ты мечтаешь, то сделаешь это. Мечты сбываются. Да здравствует «Наполи»! Мы – чемпионы Италии», - оставил сообщение грузинский футболист в своих социальных сетях.

Кварацхелия пополнил ряды «Наполи» летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник принял участие в 38 поединках, в которых записал на свой счет 14 мячей и 16 голевых передач. Контракт Хвичи рассчитан до середины 2027 года.