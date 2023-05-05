Осимхен прокомментировал скудетто «Наполи»

Центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен поделился мнением о триумфе своей команды в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

«У меня сейчас масса эмоций, затрудняюсь подобрать слова, чтобы описать свои чувства. Никто не заслужил это скудетто больше, чем мы. В начале сезона мало кто верил в нас. Но команда сплотилась и с самого старта верила в успех. И наша мечта сбылась», - передает слова нигерийского нападающего France24.

Стоит отметить, что неаполитанский клуб стал чемпионом Серии А впервые за 33 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии осталось провести пять туров.