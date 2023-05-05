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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» отреагировал на чемпионство «Наполи»

05 Мая 2023 • 08:54 Комментировать

«Наполи» накануне досрочно завоевал чемпионский титул Серии А. Пресс-служба туринского «Ювентуса» поздравила неаполитанцев с этим событием.

«Учитывая много комплиментов, которые получили в прошлом, мы не могли промолчать. Наши поздравления «Наполи» с третьим скудетто», - говорится в сообщении «старой синьоры».

Стоит отметить, что это первое скудетто неаполитанского клуба за последние 32 года.

В последнем матче «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1). После 33 туров чемпионата Италии подопечные Лучано Спаллетти набрали 80 баллов и опережают ближайшего преследователя на 16 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи
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