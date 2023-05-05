Спаллетти высказался о чемпионстве «Наполи»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти пообщался с журналистами после досрочного чемпионства своей команды в Серии А.

«Хочу посвятить эту победу футболистам, они ее полностью заслужили. Также этот успех для всех фанатов нашего клуба. Но впереди у нас еще много работы, поэтому радость быстротечна», - передает слова Спаллетти издание Football-Italia.

В последнем матче «Наполи» на выезде расписал мировую с «Удинезе» со счетом 1:1. После 33 туров чемпионата Италии неаполитанцы с 80 очками недосягаемы для соперников. Идущий вторым «Лацио» отстает от команды Спаллетти на 16 баллов.